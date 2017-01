Sirlene (Renata Dominguez) teve um filho com César (Rafael Cardoso) e por causa disso se meteu em muita fria! A loira vive com medo e cheia de ameaças por parte do ex e tudo isso intriga Felipe (Marcelo Faria), que quer saber quem é o misterioso pai de Lucas. A mulher, é claro, fica cheia de medo em revelar a identidade do homem. A cena vai ao ar neste sábado (28/01).