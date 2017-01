Ciro (Thiago Lacerda) engravidou Vitória (Camila Morgado), mas não contou nada para a mãe. Assim que conheceu Sílvia, a ruiva logo teve empatia com a mulher. Depois que descobriu do sonho de ser avó da mãe do ex, a filha de Magnólia (Vera Holtz) ficou tentada a dizer a verdade, ainda mais agora com a prisão de Ciro. Decidida, Vitória então revela que Sílvia tem um neto. A cena vai ao ar neste sábado (28/01).