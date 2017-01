A Lei do Amor: Gustavo volta para as drogas e é abusivo com Salete

Gustavo (Daniel Rocha) é flagrado por Salete (Claudia Raia) sob efeito de drogas. No começo o frentista mente e diz que não usou nada, mas no final admite: “Me perdoa! Foi a última vez… Eu não resisti! Mas juro que não vai acontecer mais! Mesmo! Acredita em mim?”. A dona do posto então insiste para que ele vá para a reabilitação, mas Gustavo garante que se livrará por conta própria e ainda elogia: “Você é a minha salvação… Quando estou com você, não consigo pensar em mais nada…”.

Assim que termina o belo discurso, ele logo quer dar alguns amassos em Salete, mas é recusado. Diante da amada, ele enfurece e diz: “Como assim, não tá no clima? Você é minha mulher, tem que estar no clima sempre!”. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (27/01).