Malhação: Martinha beija Lucas

Lucas (Bruno Guedes) mudou em relação a Martinha (Malu Pizzatto) e seu filho. Depois de fazer as pazes com a jovem, o garoto enche a loira de elogios: “Você é mais experiente, mais bonita e mais inteligente do que eu. Mas eu vou me esforçar pra ser um cara legal com você e com nosso filho, ou filha. Prometo”.

A menina fica animada, mas começa a sentir um mal estar. Assim que ajuda a menina, ele é surpreendido com um beijo, mas revela que ainda não contou para Luíza (Bárbara Maia). A cena vai ao ar nesta sexta-feira (27/01).