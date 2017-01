Nesta segunda-feira (30), será reaberto o bazar permanente da Casa Ronald McDonald ABC, administrada pela Associação Projeto Crescer do ABC, por meio do Rotary Club.

O bazar funciona de segunda à quinta-feira das 9 às 16h e às sextas-feiras, das 9 às 12h na própria instituição, localizada na av. Príncipe de Gales, 821, Santo André.

No local é possível encontrar grande variedade de produtos seminovos como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros itens, doados por parceiros da instituição. Toda a verba arrecadada no bazar é revertida para a Casa Ronald McDonald ABC, que atualmente atende 23 hóspedes de zero a 20 anos, acompanhados por um responsável, que vêm dos mais diversos lugares do país em busca de tratamento para o câncer e não desembolsam nenhum valor durante sua estadia.

Em 2016, entre os pacientes hospedados na Casa Ronald e no sistema Casa Dia – atendidos na Faculdade de Medicina ABC, foram servidas 89.177 refeições e registradas 20.229 hospedagens.