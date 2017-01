Internautas ‘ressuscitam’ elogios de Luciano Huck a Eike Batista e Cabral

Existe uma máxima que diz que “se alguma coisa apareceu na internet, ficará gravada para sempre”. E Luciano Huck aprendeu isso da pior maneira.

Internautas “ressuscitaram” alguns posts de 2009 e 2010 do apresentador no Twitter. Em um deles, Huck escreveu: “Podem falar o que quiser, mas quantos + @eikebatista s no Brasil, melhor. Gosto da sua visão de mundo. Do orgulho de fazer direito. E de ajudar.” Em outro, ele parabeniza Eike Batista, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes e o ex-governador do Estado Sergio Cabral, que agora está preso.

Ficou feio para Huck elogiar Cabral e Eike. O empresário teve a prisão decretada pela Polícia Federal na Operação Eficiência, desdobramento da Calicute – versão local da Lava Jato no Rio. Eike é acusado de ter pago propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral.

Eduardo Paes também não está muito bem na Justiça, já que teve seus bens bloqueados em dezembro, após ser acusado de improbidade administrativa.