Rock Story: Alex consegue celular e liga para Lorena

Internado e vigiado por um policial, Alex (Caio Paduan) recebe uma visita surpresa de seus amigos, e com eles, um celular. O bandido então liga para Lorena (Nathalia Dill), que promete ajudar o rapaz, mas com uma condição: “Eu dou meu jeito. O importante agora é você ficar quieto! Nem pensa em falar pra polícia que foi a Júlia que te meteu nessa armadilha”.

O vilão então se irrita com a condição e diz: “Sabia! Você não tá nem aí pra mim, tá é preocupada com sua irmãzinha! Agora tá me dando mais vontade de entregar ela!”, mas é surpreendido pela resposta: “Alex, raciocina… se você dedurar a Júlia, você vai se enrolar também, e muito!”. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (27/01).