Sol Nascente: Felipe pressiona Sirlene sobre César

Sirlene (Renata Dominguez) teve um romance no passado com César (Rafael Cardoso), e agora o malandro vive ameaçando a ex. Felipe (Marcelo Faria) ocupa um alto cargo na Arraial Pescados e examina as informações financeiras da empresa, e começa a desconfiar das falcatruas do vilão. Então o homem quer saber a opinião de Sirlene, mas ela desconversa. Irritado, ele pressiona e a loira acredita que ele quer terminar o relacionamento. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (27/01).