O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), de São Bernardo, promove neste domingo (29/01) a primeira “Feira de Adoção de Cães e Gatos” do ano. O ato vai ocorrer a partir das 15h, na sede do CCZ, na Avenida Dr. Rudge Ramos, nº 1.740. No local, serão disponibilizados cães e gatos já vacinados, vermifugados e castrados. Um veterinário dará orientações sobre os cuidados necessários com os animais, além de conscientizar sobre posse responsável.

Os interessados em realizar a adoção devem ter mais de 18 anos, apresentar cópia simples do CPF, comprovante de residência, informar telefone e levar coleira com guia ou caixa de transporte.

Os animais de estimação à disposição do público são de diferentes portes e idades. Os problemas mais recorrentes que levam ao abandono dos mascotes estão relacionados com a faixa etária: a maioria dos pets que estão sem lar estão na fase adulta. A falta de informação é uma das principais causas que dificultam a adoção de cães e gatos adultos.

Diretor do CCZ, Wagner Kuroiwa enfatizou os benefícios na política de adoção. “É extremamente importante esta ação. Possibilita ganhos para o município, que contribui para tirar os animais da rua. Para os adotantes, representa a conquista de um amigo fiel”, pontuou.