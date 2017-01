Merkel e Hollande pedem unidade na União Europeia em negociações com Trump

A chanceler da Alemanha, Angel Merkel, e o presidente do França, François Hollande, pediram união entre os países europeus em meio a preocupações em relação às políticas implementadas e defendidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois líderes participaram de uma reunião em Berlim antes de participarem de um almoço. Segundo Holande, o momento é de falar com Trump sobre os desafios globais, “mas com foco na nossa convicção europeia, em levar nossos próprios valores e interesses”.

Merkel não citou diretamente o presidente norte-americano, mas fez alusões à preocupações de que ele possa impor políticas comerciais protecionistas e procurar enfraquecer a UE.

“Acreditamos que a conjuntura global mudou dramaticamente e rapidamente”, afirmou Merkel. “Precisamos reagir a esses desafios, tanto para defender uma sociedade livre e defender o livre comércio”.

Nenhum dos líderes conversou por telefone com Trump até o momento, embora os ministros de Defesa de ambos os países tenham entrado em contato com o Secretário norte-americano da pasta, James Mattis.

Mattis falou da importância do Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e elogiou a Alemanha por seu engajamento em questões de segurança internacional nos últimos anos, segundo uma porta-voz do ministério da Defesa. Fonte: Dow Jones Newswires.