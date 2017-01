UE impõe novas tarifas sobre produtos siderúrgicos originários da China e Taiwan

A União Europeia (UE) impôs nesta sexta-feira tarifa em dois produtos siderúrgicos originários da China e de Taiwan, o último sinal das tensões comerciais entre o bloco e Pequim sobre o setor siderúrgico super abastecido na Europa.

Os impostos seguem as diversas queixas durante anos das siderúrgicas europeias que alegam que seus concorrentes chineses exportam produtos de aço à Europa com preços injustamente baixos.

As tarifas foram impostas aos tubos de aço inoxidável e seus acessórios, que são utilizados para juntar os tubos, usados tipicamente nas indústrias petroquímica, de processamento de alimentos e de construção naval.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse que sua investigação confirmou que esses tipos de produtos siderúrgicos da China e de Taiwan “foram vendidos na Europa a preços de dumping”.

A decisão de sexta-feira deriva de uma queixa apresentada em setembro de 2015 por um grupo de lobby europeu que representa alguns fabricantes de produtos de aço inoxidável. As tarifas serão aplicadas por cinco anos e variam de 30,7% a 64,9% para as exportações originárias da China, enquanto as exportações taiwanesas enfrentarão encargos variando de 5,1% a 12,1%.

A UE impôs uma série de direitos sobre outros tipos de produtos siderúrgicos originários da China e de outros países durante o ano passado. O bloco tem atualmente 39 medidas de defesa comercial em vigor sobre as importações de produtos siderúrgicos, 17 dos quais dizem respeito diretamente à China. Fonte: Dow Jones Newswires.