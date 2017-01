A Fundação Santo André está com processo seletivo aberto para três vagas de estágio e cadastro reserva na área administrativa e no Centro de Documentação e Memória Institucional. As inscrições acontecem até 10 de fevereiro e podem ser feitas de segunda a sexta, pessoalmente, no Departamento de Recursos Humanos da FSA (localizado no prédio Anexo I), das 8h às 12h e das 13h às 17h. A taxa de inscrição custa R$ 10 e pode ser paga na agência bancária dentro do campus (das 10h às 16h).

O estagiário terá direito a uma bolsa mensal de R$ 750 quando sua jornada semanal corresponder a 30 horas e sua proporcionalidade para a carga horária inferior. Também serão fornecidos Vale-Alimentação no valor de R$ 146,72, Auxílio-Transporte no valor de R$ 108,05 e o Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais.

A seleção será feita por meio de processo seletivo público em uma etapa: prova dissertativa (redação), eliminatória e classificatória, no dia 14 de fevereiro de 2017.

Todos os detalhes podem ser conferidos no Edital 001/17, disponível em www.fsa.br.