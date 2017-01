Em preparação para a estreia no Campeonato Paulista Série A2, o São Caetano apresentou oito reforços para seu elenco que também contará com rostos já conhecidos do torcedor do Azulão para buscar o sonho do acesso para a elite do futebol estadual.

Um destes casos é o volante Paulinho Santos, que está indo para a terceira temporada com a camisa do Azulão. Contratado em 2015, depois de se destacar no Votuporanguense, o meio-campista analisou o seu momento no clube do ABC e ressaltou a qualidade da equipe.

“Estou muito bem aqui. Respeitando meus companheiros, sinto que posso brigar pela posição. Tenho oportunidade de estar no São Caetano mais uma temporada. Vou me dedicar ao máximo, oferecer o meu melhor para ficar à disposição do professor Martins. Se ele optar por mim, estarei pronto”, explicou Paulinho Santos.