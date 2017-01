“Eu sabia que não estaria do jeito que qualquer munícipe gostaria de encontrar, mas eu tomei um susto de ver aquilo de forma abandonada”. Foi assim que o secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Ribeirão Pires, Iuquio Ywasaki, relatou sobre o cenário encontrado na área esportiva do município. Em entrevista ao canal RDtv, o chefe da Pasta relatou as dificuldades para acertar as condições dos equipamentos em meio à crise econômica.

A primeira dificuldade encontrada por Iuquio foi a falta de equipamentos para a própria Secretaria. “Se não fosse os vereadores não teríamos um carro exclusivo da Secretaria. Até antes da doação estava usando meu carro. Não que vejo algum problema, não vejo, mas não é só para mim, nós temos toda uma equipe dentro da Secretaria que precisa se locomover para levar e trazer processos, comprar materiais necessários, enfim”, explicou.

Em relação aos equipamentos para atletas, o secretário revelou que os ônibus disponíveis para a locomoção dos mesmos estão “abandonados”, sem manutenção. Além disso, relatou a cobrança de professores dos cursos esportivos para que houvesse a compra de materiais essenciais para as aulas ministradas nos Centros de Treinamento de Ribeirão Pires.

“Necessidade de compra de equipamentos para continuar com as aulas, como bolas, uniformes. Na parte de artes marciais, raquetes para chutes, escudo para soco, enfim, luvas. Na parte de ginástica, o pessoal está improvisando com cabo de vassoura, com garrafa d’água. Os funcionários efetivos estão vestindo a camisa e isso faz a diferença”, disse o secretário.

Com a situação adversa, a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo tenta aproveitar os equipamentos disponíveis. A primeira intenção é realizar um processo de manutenção em vários locais, como as academias ao ar livre e nos campos de várzea.

“Não tem como fazer outra coisa, pois como o prefeito falou, nós não podemos fazer um investimento alto por causa desta situação. A primeira ordem é a contenção de gastos. A prioridade é fazer funcionar o que já tem e arrumar o que nós temos para colocar à disposição a população e é isso que estamos fazendo, mesmo com todas as dificuldades encontradas”, afirmou Iuquio.

Questionado sobre a possibilidade de buscar a iniciativa privada para fazer Parceria Pública-Privada (PPP) e também parcerias com organizações não-governamentais (ONGs). Iuquio Ywasaki afirmou que procurou alguns empresários para realizar algumas ações, mas que ainda não tem nada fechado com a Prefeitura.