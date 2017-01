Para quem não abre mão de café nem no verão, o Sterna Café, rede de franquias com unidades em Santo André, São Caetano e São Paulo, lançou quatro versões da bebida gelada: o Kathai, Acid Coffee Refresh, Baileys Coffee Cream e Berry Obsession.

De influência asiática, a Kathai tem uma combinação perfeita do leite de coco e o café expresso por R$ 10,90. Para algo mais refrescante, a combinação entre limão siciliano, leite condensado, café e creme de leite é a melhor opção. A bebida, chamada de Acid Coffee Refresh, custa R$ 14,90.

Para inovar, a rede também criou um café para quem gosta de álcool. Com um toque de Baileys, bebida alcoólica irlandesa feita a partir do uísque, o copo ainda ganha um toque adocicado com sorvete de creme e o café tradicional. A união dos três sabores sai por R$ 16,90 e promete ser uma experiência inesquecível ao paladar.

A Berry Obsession é uma bebida que une frutas geladas ao bom e velho cafezinho. O pedido leva frutas vermelhas, iogurte grego e leite condensado. Quem quiser apreciar a bebida paga R$ 14,90.

Além dos lançamentos, outras bebidas geladas também fazem parte do menu da rede, como o Affogato, combinação de sorvete com expresso; Frappê de Morango, bebida feita de sorvete de morango e expresso; Frappê de Nutella, café com um delicioso toque de Nutella; e milkshakes.

O nome Sterna é uma espécie de ave marinha que viaja o equivalente a três idas e voltas da Terra à Lua ou 60 voltas ao mundo. O conceito da casa vem das viagens dos fundadores, que experimentaram cafés em 60 países e resolveram criar, há pouco mais de um ano, uma rede para propagar os sabores explorados. “O pessoal está gostando bastante porque são produtos exclusivos, eles não encontram em outros lugares”, afirma Deiverson Migliatti, franqueador da rede.

Em junho de 2016 foi inaugurada a franquia em São Caetano e em novembro foi a vez de Santo André. Deiverson conta que a rede possui 10 lojas e o plano de expansão prevê unidade no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo.

“No ABC, somos a única cafeteria que oferece um café diferente, especial e acima do gourmet. Quem conhece cafeterias vai conseguir perceber a qualidade do grão em um ambiente que só a gente tem”, acrescenta. (Colaborou Taíssa Ribeiro)

Sterna – av. Presidente Kennedy 1.519 – S.Caetano – Tel.: 9 8698-2169; e rua das Figueiras, 474, S.André – Tel.: 2759-4173.