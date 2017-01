Criador do canal LGBT Põe na Roda, Pedro HMC estreia na literatura com a obra Um Livro Para Ser Entendido, que desmistifica preconceitos e curiosidades do universo gay. Para heterossexuais ou homossexuais, o livro coloca em pauta questões como nasce ou se torna gay? O que não dizer ao meu amigo gay? Como se assumir? E outras questões para assumidos e não assumidos. Rótulos e todas as siglas do universo LGBT também são explicados para a nova geração e quem, apesar de fazer parte do meio, ainda tem muito a aprender.

Autor: : Pedro HMC

Editora: Outro Planeta

Número de páginas: 240

Preço sugerido: R$ 23,92