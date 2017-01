Reserva no All-Star Game, Westbrook faz 45 pontos em vitória do Thunder

Na mesma quinta-feira em que foi confirmado como um dos 14 jogadores reservas da próxima edição do All-Star Game da NBA, o tradicional jogo das estrelas da competição, marcado para 19 de fevereiro, em New Orleans, Russell Westbrook brilhou ao marcar 45 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Dallas Mavericks, por 109 a 98, em casa, pela rodada da noite na liga norte-americana de basquete.

O astro, que ainda pegou oito rebotes e deu três assistências no duelo, irá integrar a equipe do Oeste no All-Star Game e foi o grande destaque do triunfo sobre o time texano, levando o Thunder a contabilizar 29 vitórias em 47 jogos. O retrospecto garantiu a franquia de Oklahoma na sexta posição da Conferência Oeste.

Já o Mavericks é apenas o 13º colocado da mesma conferência, agora com 30 derrotas em 46 partidas, e acabou pagando o preço pelo desempenho muito ruim que teve no terceiro período do confronto. Mesmo sem poder contar com o astro alemão Dirk Nowitzki, poupado, além de Deron Williams e Wesley Matthews, lesionados, o time visitante fechou os dois primeiros quartos da partida na frente, mas depois acabou sucumbindo na segunda metade da partida.

Sem três de seus titulares, o Mavericks teve como principal destaque Harrison Barnes, autor de 31 pontos, enquanto o suplente Justin Anderson foi o segundo maior cestinha da equipe, com 17. Os dois, porém, tiveram as suas boas atuações ofuscadas pela grande performance de Westbrook, disparado o grande nome do jogo. Ele ficou muito à frente na parte ofensiva dos outros dois principais pontuadores de sua equipe, que foram Victor Oladipo e Steven Adams, respectivamente com 17 e 15.

Logo à frente do Thunder, em quinto lugar na Conferência Oeste, está o Utah Jazz, que em outro jogo da rodada desta quinta-feira à noite superou o Los Angeles Lakers por 96 a 88, também em casa, onde acumulou a sua 30ª vitória em 48 partidas nesta temporada regular da NBA. Já o Lakers, em mais uma campanha decepcionante para os seus torcedores, amarga a lanterna do Oeste, onde contabiliza 34 derrotas em 50 partidas.

Gordon Hayward, com 24 pontos, foi o cestinha deste confronto pelo Jazz, enquanto Lou Williams, com 20 pontos, se garantiu como principal nome ofensivo dos visitantes, que mais uma vez não utilizaram o brasileiro Marcelinho Huertas. Pelo lado da equipe de Utah, por sua vez, o seu compatriota Raulzinho também não jogou.

Em outro confronto da rodada desta quinta, o Denver Nuggets foi outra equipe a aproveitar o fator quadra ao bater o Phoenix Suns por 127 a 120, resultado que o garantiu na oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação para os playoffs, agora com 20 vitórias em 45 partidas. Já o Suns é apenas o vice-lanterna desta conferência, com 31 derrotas em 46 jogos.

O Nuggets foi impulsionado principalmente pela bela atuação do sérvio Nikola Jokic, autor de um “double-double” de 29 pontos e 14 rebotes. Já o principal nome do Suns foi Eric Bledsoe, segundo maior cestinha a partida, com 28 pontos.

O brasileiro Leandrinho também esteve em quadra pela equipe de Utah, mas jogou por apenas nove minutos, nos quais marcou quatro pontos, pegou um rebote e deu uma assistência.

O único visitante a ganhar uma partida na rodada desta quinta-feira foi o Indiana Pacers, que derrotou o Minnesota Timberwolves por 109 a 103 e passou a somar 23 triunfos em 45 jogos, retrospecto que o deixa na sexta posição da Conferência Leste. Já o Timberwolves é o 12º do Oeste, com 29 derrotas em 46 partidas.

Paul George, com 32 pontos, foi o cestinha do Pacers no duelo, no qual a equipe também contou também com boas atuações de Myles Turner, com 23 pontos, e Jeff Teague, autor de um “double-double” de 20 pontos e 13 assistências.

Pelo lado do time de Minnesota, Karl Anthony Towns se destacou com 33 pontos e dez rebotes, enquanto Zach LaVine e Andrew Wingins acumularam respectivamente 23 e 21 pontos, mas o bom desempenho do trio não conseguiu evitar mais uma derrota do seu time nesta temporada.

Confira os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Orlando Magic

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Chicago Bulls x Miami Heat

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies