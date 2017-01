Quem gosta de drama e é fã de Wil Smith vai gostar de ver o filme Beleza Oculta, que estreou nesta quinta-feira (26), com Keira Knightley, Kate Winslet e Helen Mirren também no elenco. O longa-metragem é dirigido por David Frankel, mesmo diretor de Marley & Eu e O Diabo Veste Prada.

Na trama, Smith interpreta o depressivo Howard, que após uma tragédia familiar passa a escrever cartas para aliviar a dor. Porém, as cartas não são para pessoas, mas para as entidades Morte, Tempo e Amor, que resolvem responder o homem. Por meio de conversas e desabafos escritos pelo homem, as entidades ensinam para Howard que sim, é possível ser feliz apesar das desavenças com a vida. Mesmo assim, o grupo de amigos do rapaz se preocupa com as cartas, apesar do efeito terapêutico que envolve a prática. Não recomendado para menores de 10 anos.

Até o Último Homem

Para quem gosta do tema guerras, o filme Até o Último Homem relata a verídica história do médico militar Desmond T. Doss (Andrew Garfield, do Espetacular Homem Aranha), que se recusa a pegar em armas para matar pessoas. Mas durante a batalha de Okinawa, Doss salva mais de 75 homens na ala médica e é condecorado, o que transforma o jovem médico em o primeiro opositor consciente da história norte-americana, com a medalha de honra do Congresso. Novidade também nesta quinta-feira, o filme é dirigido pelo ator veterano Mel Gibson. Classificação: 16 anos. (Colaborou Tamara Polastre)