São Caetano recebe neste domingo (29), no bar Lado B, a banda Torture Squad. Fundada em 1990, a banda é conhecida no gênero thrash/death metal e já fez turnê com grupos, como Overkill e Exodus. Em 2016 a Torture Squad lançou o mais novo trabalho, Returno Evil, com novas composições e riffs no currículo. O show começa às 20h, com ingressos a R$ 20 e R$ 40. Telefone: 98216-5461. Não é recomendado para menores de 18 anos.

Leoni

Nesta sexta-feira (27), às 21h, o cantor Leoni se apresenta no Sesc Santo André. Leoni já trabalhou ao lado de Paula Toller, na banda Kid Abelha, além de Frejat e Ney Matogrosso, entre outros. No show, o artista relembra composições que marcaram época nos anos 1980, como Fixação, Exagerado, Como Eu Quero e A Fórmula do Amor. Ingressos de R$ 9 a R$ 30. Não recomendado para menores de 12 anos. Telefone: 4469-1200

Planta & Raiz

O Bar Rock Club, em São Bernardo, recebe domingo (29), às 16h, a banda Planta & Raiz. O grupo de reggae começou a carreira em bares da noite paulistana e teve seu início em 1998. Desde então, os músicos já fizeram shows internacionais na Austrália e no Japão, além de serem donos dos sucessos Aquele Lugar e Oh Chuva. Ingressos R$ 40 e R$ 80. Telefones 99194-0111 e 99351-6391. Não é recomendado para menores de 14 anos.

Djavan e Gal Costa I

No dia 17 de fevereiro, o Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, terá dois shows de sucessos da MPB, Djavan e Gal Costa. Gal sobe ao palco às 22h com show íntimo Espelho D’água. Djavan e sua banda entram à meia noite, com o show Vidas pra contar.

RD sorteia ingressos

Para os shows Djavan e Gal Costa, no Vera Cruz, o RD vai sortear seis pares de ingressos. Os interessados em participar da promoção devem enviar mensagem via Whatsapp para o telefone (11) 99927-5496 com nome completo, e-mail, cidade e telefone até o dia 14. Após o sorteio, os vencedores devem aguardar o contato do RD para instruções de retirada dos ingressos na redação.