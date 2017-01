Neste sábado (28), o cantor e compositor paraibano Chico César apresenta o show Pra Brincar de Liberdade, no Sesc Santo André. O espetáculo traz canções que enfatizam sua intensa ligação com a cultura popular e mistura ritmos nordestinos com coco da Paraíba, frevo e forró, além de samba e reggae.

Além das canções autorais, o paraibano nascido em Catolé do Rocha promete recitar poemas e surpreender o público com improvisos, surpresas e homenagens ao cancioneiro popular nacional. No repertório estão músicas selecionadas pelo artista dos discos Mama África, À Primeira Vista, Respeitem Meus Cabelos Brancos, Da Taça, Estado de Poesia e Negão.

“O show será diferente de tudo que já fiz. Trará um pouco de minha carreira no entanto tem mais a ver com a folia popular, com danças, passinhos ligados à diversidade de cultura no Brasil”, diz Chico César. Segundo o cantor, a região é muito animada, apesar da proximidade com São Paulo, o público é diferente e tem um uso-fruto menos apressado da cultura.

O show começa às 20h. Antes, entre às 16 e 17h, Chico César faz uma participação especial na Folia de Príncipe, intervenção artística da Cia Carroça de Mamulengos, brincadeira andante inspirada nos reisados do Cariri, região do Nordeste. No espetáculo, os foliões utilizam bonecos e teatro de sombras para relembrar histórias natalinas enquanto percorrem os arredores da unidade do Sesc. Todo público é convidado a participar como brincante, ao cantar, dançar e tocar instrumentos musicais. Esta atividade é gratuita e acontece em diversos espaços do Sesc Santo André.

“O cortejo tem a ver com a folia do interior do Nordeste e Minas. Normalmente termina em janeiro, mas dessa vez, em especial, vamos terminar mais tarde. A festa tem tema do ciclo natalino brasileiro, ligado aos três reis magos, e o show no Sesc marca o final do ciclo de shows no estilo da cultura popular com dançar, passinhos e folia”, explica o cantor.

Com oito CDS gravados, Chico César ganhou prêmios como revelação do Prêmio Sharp (1995), melhor compositor pela APCA (1996) e MTV Music Awards como Melhor Videoclipe de MPB (1996) para Mama África. (Colaborou Amanda Lemos)

Serviço

Chico César – Pra Brincar de Liberdade

Sábado (28) Folia de Príncipe, às 16h; e show às 20h.

Ingressos: Folia de Príncipe: gratuito; show R$ 30.

Rua Tamarutaca, 302, vila Guiomar, Santo André.

Telefone: 4469-1200