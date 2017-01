A disputa pelo mercado de saúde privada no ABC ficará mais acirrada daqui a duas semanas. O Hospital das Acácias abre as portas no bairro Silveira, em Santo André, no mesmo local onde funcionava o Hospital Santos Dumont, que encerrou as atividades em 2014. Inicialmente, a nova instituição terá 60 leitos, sendo 10 em ala de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto, para atendimento de serviços de pronto-socorro, clínica médica, ortopedia, ginecologia e cardiologia.

O empreendimento é de um grupo de investidores de São Paulo, que adquiriu o imóvel em leilão e começou a projetar o novo hospital ainda em 2014. “Esperamos que tome vulto e à medida que ele crescer será ampliado fisicamente e com mais especialidades, porque já temos todo o projeto de engenharia pronto para mais um prédio, que será na área do estacionamento”, adianta o cardiologista Ronaldo Vasque, diretor médico, que não quis dar mais informações sobre os proprietários e nem o total do investimento feito no hospital.

Ao todo o Hospital das Acácias absorverá cerca de 100 profissionais como mão de obra, entre médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes e equipe administrativa. Com a estrutura, a expectativa é realizar 250 atendimentos/dia no pronto-socorro e entre 45 a 50 pacientes na taxa de ocupação diárias de leitos, entre internados e rotativos (turn over). Para atingir a meta, o hospital atenderá 24 horas conveniados de seguradoras, operadoras de saúde e clientes particulares, principalmente da classe C.