Com a premissa de que o homem está muito mais preocupado com o físico, beleza e a maneira de se vestir, e que os efeitos da crise econômica são ótimos para crescer, a Sketch Men’s Colletion, marca mineira de moda masculina, está pra lá de animada com o varejo do ABC. A empresa, que está no ramo faz 26 anos, há dois está num forte processo de expansão por meio de franquias. Depois de Belo Horizonte (MG), foi para Manaus (AM), Nordeste e agora quer uma fatia do bolo no Estado de São Paulo, a começar pela região, e só depois a Capital.

A Sketch possui 80 lojas, entre 15 próprias e 65 franquias. Fabrica quase tudo que vende, exceto calçados e acessórios, que são terceirizados. Em dezembro, fincou a marca no Atrium, em Santo André, e agora negocia espaço também em outros shoppings na região, onde a empresa diz que tem a sua cara. “Viemos para entrar ainda em 2017 em todas as operações [shoppings) no ABC”, conta Fábio Longo, diretor de Expansão da Stketch, que espera abrir mais 120 lojas em todo o Estado, com investimento médio de R$ 200 mil a R$ 400 mil em cada franquia.

Longo afirma que mercado tem de sobra no setor e para a Sketch o caminho é shopping, que precisa manter um mix, com ótica, alimentação, calçados etc, masculino, feminino e infantil. “Além disso, o mercado de artigos masculinos está sofrendo uma reestruturação muito grande, grandes players estão caindo, alguns estagnados e novos surgindo. E em função deste mix, ele precisa de uma marca bacana, a Sketch é uma excelente opção”, comenta. Longo conta que há alguns anos cerca de 60% das vendas era para o público feminino, a Sketch era uma loja de presentes. Faziam compras a mãe, filha, esposa etc. “Hoje a relação diria que é 55% masculino e 45% feminino. Então antes era a esposa que fazia a mala, hoje quem monta é o homem, muito mais preocupado com o físico, beleza e a maneira de se vestir, isso dá um incremento”, diz.

Em 2015 a Sketch registrou grande crescimento, mais de 60%. Ano passado ultrapassou patamar de 30%, mesmo com a crise econômica no País, já em 2017 a perspectiva é repetir o ritmo. “A crise econômica nos beneficiou e a Sketch é o posto Ipiranga da moda masculino”, comenta o diretor da marca mineira, que veste o homem para todas as ocasiões, da praia ao casamento, em todas as classes sociais, principalmente a média.