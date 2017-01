Marido de Kelly Key celebra o nascimento de Artur

Kelly Key e sua família estão extasiados com o nascimento do pequeno Artur, nesta quinta-feira (26).

Horas após o parto, a cantora publicou nas redes sociais uma foto amamentando o recém-nascido, rodeada pelos filhos Suzanna e Jaime Vitor e pelo marido, Mico Freitas.

Mico, por sua vez, recorreu às redes sociais para celebrar o nascimento de seu segundo filho. “Falar o quê? Poderia dizer mil coisas mas não iria conseguir descrever o que estou a sentir. Obrigado meu Deus por mais um momento incrível na minha vida, por essa família maravilhosa, por todos os amigos que nos encheram de carinho e orações (incluindo todos vocês, amigos virtuais). Que Deus me permita continuar cuidando desta família que, sem dúvida, é a minha maior missão e que faço com todo amor do mundo!”, escreveu.