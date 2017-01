O aparecimento de casos de febre amarela gerou maior procura pela vacina nos postos da região, fornecida pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com a Pasta, o ABC não está no grupo de alerta, por isso não exige maior atenção. No Estado, já foram registradas quatro mortes em decorrência da febre silvestre em 2017 – três na Capital e uma em Américo Brasiliense, na região de Araraquara. Todas viajaram para Minas Gerais, Estado que enfrenta surto da doença, com 272 casos suspeitos. A Secretaria de Saúde de São Paulo pediu 235 mil doses extras da vacina para imunizar a população do Interior.

Além disso, a secretaria estadual investiga outros 10 casos de febre amarela silvestre de pessoas que estiveram em Minas Gerais. No ABC, quem procura pela vacina alega que irá viajar para o Estado mineiro. A vacina é recomendada exclusivamente para quem se desloca para áreas de ocorrência.

Em Ribeirão Pires, a média de atendimento, que costumava ser de 20 doses mensais, passou para 60 doses apenas no dia 13 de janeiro. Para ser vacinado, o munícipe deve comparecer na Unidade Básica de Saúde (UBS), do Centro, às sextas-feiras, das 13 às 16h. Como em qualquer posto da região, é necessário apresentar carteirinha de vacinação e documento pessoal com foto.

Em Mauá, que aplicava 250 doses por mês, o número saltou para 700 apenas nos 20 primeiros dias do ano. Com o aumento da procura, a Prefeitura de Mauá alega que as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde não acompanham o crescimento da demanda. Para ser vacinado, o munícipe deve se dirigir às UBSs vila Magini, Flórida, São João, Zaíra II e Vila Assis, durante a semana, das 8h às 16h.

Em São Bernardo, a população que precisar da vacina contra febre amarela deve ir nas UBSs da vila Dayse, às terças-feiras das 9h às 13h, e do bairro Ferrazópolis, às segundas e quintas-feiras, das 14h às 18h.

O atendimento em Santo André é feito toda segunda e quinta-feira, das 13 às 17h, nas unidades de saúde Centro, Utinga e vila Luzita. Não é necessário agendar, no entanto o paciente deve informar o endereço de residência e o local para o qual realizará a viagem. Segunda-feira, 250 pessoas já havia sido vacinadas somente até as 14h30. Os demais municípios não forneceram informações.

Prevenção

A única forma de evitar a febre amarela é através da vacinação. A vacina é obrigatória para crianças em duas doses, uma aos nove meses e outra aos 4 anos. Também é indicada para pessoas que moram em regiões de risco ou vão viajar para essas áreas, desde que seja medicado com 10 dias de antecedência para garantir o efeito. A validade da imunização é de 10 anos.

A febre amarela não é contagiosa. É transmitida pela picada de mosquitos infectados com o vírus. A febre amarela é causada por um vírus da família Flaviviridae e ocorre em alguns países da América do Sul, da América Central e da África. No meio rural e silvestre, ela é transmitida pelo mosquito Haemagogus. Já em área urbana, o vetor é o Aedes aegypti, o mesmo da dengue, zika e febre chikungunya. Ainda não foram detectadas transmissões pelo Aedes aegypti, mas, como a transmissão urbana só é possível por meio da picada deste mosquito, a Fundação Oswaldo Cruz sugere que a população evite sua disseminação da mesma forma que previne a dengue.

Entre os sintomas da febre amarela estão febre alta, pulso acelerado, cor amarelada em virtude do acúmulo de bílis no sangue, dores de cabeça, nas costas e corpo em geral, náusea, vômito negro, lesões no fígado e rins e fadiga. Ainda não há tratamento específico para a cura da infecção. O vírus se manifesta entre três e seis dias após a picada. Apesar de a maioria se recuperar dos sintomas iniciais, cerca de 15% dos infectados entram no estado grave da doença. Segundo o Ministério, a transmissão no Brasil não ocorre em áreas urbanas desde 1942. (Colaborou Raíssa Ribeiro)