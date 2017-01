De férias, Michel Teló e Thais Fersoza decidiram levar a filha, Melinda, para viajar pela primeira vez.

Em uma foto publicada no Instagram do sertanejo, ele escreveu: “Oba!!!! Agora sim! Partiu férias! Vamos com Deus! Que delícia! Primeira viagem de férias com a pequena.. Especial demais!!!”.

“Vovôs esperamos vocês lá daqui uns dias! Boa viagem pra nós!!!!!”, escreveu a atriz, por sua vez, o que indica que os avós irão viajar com eles pouco depois.