Malhação: Rômulo desabafa sobre Nanda à Sula

Sula (Malu Falangola) está cada vez mais próxima de Rômulo (Juliano Laham) e, aos poucos, nota que o rapaz não consegue deixar de pensar em Nanda (Amanda de Godoi).

Irritado por não conseguir consertar a máquina de lavar do hotel, o lutador soca o objeto. “Tudo isso só porque viu a tua ex?”, pergunta a moça.

De início, o boxeador desconversa, no entanto, logo depois, abre o coração: “A Nanda nunca vai me perdoar”. Sula afirma que se a morena realmente o ama, irá perdoá-lo. Rômulo assume que errou com a ex e a cearense manda uma indireta: “Para de ter dó de si mesmo. Se não der certo com ela, vai dar com outra pessoa”.