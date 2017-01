Negociações de paz na Síria serão adiadas para fim de fevereiro, diz Rússia

As negociações de paz na Síria foram em Genebra foram adiadas para o fim de fevereiro, afirmou hoje o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Lavrov participou de uma reunião nesta sexta-feira com grupos de oposição ao presidente Bashar Assad que se recusaram a participar do encontro de Astana no Cazaquistão, que marcou a primeira vez em seis anos que rebeldes e governo se encontraram frente a frente desde que o conflito começou, seis anos atrás.

O ministro russo não elaborou sobre os motivos pelos quais a reunião de Genebra, mediada pelas Nações Unidas e originalmente agendada para 8 de fevereiro, foi adiada. Ele, no entanto, fez circular um rascunho para a nova Constituição da Síria feito pela própria Rússia, em uma tentativa de “encorajar um debate”. Fonte: Associated Press.