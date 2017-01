Após dois meses de recesso, as câmaras municipais de todo o país retomam as atividades na semana que vem. Na região, a estreia começará por São Bernardo, na próxima quarta-feira (1º/02).

Nas primeiras sessões, os vereadores do ABC estarão diante de decisões importantes, como a formação das comissões (com exceção justamente de São Bernardo, que já definiu a questão), além da discussão de projetos considerados essenciais pelas Prefeituras.

Na lista de prioridades de algumas das gestões da região, como Santo André e São Bernardo, estão a aprovação de reformas administrativas, que vão alterar a estrutura de secretarias. Tanto Paulo Serra quanto Orlando Morando enviarão nos próximos dias propostas com esse objetivo.

A retomada dos trabalhos é marcada também por expectativa quanto ao desempenho dos novos vereadores, escolhidos em outubro. O eleitor poderá acompanhar se as plataformas dos eleitos e reeleitos serão cumpridas ou ficarão apensa na promessa.

O fim do recesso também vai mostrar, na prática, qual será a governabilidade de cada um dos prefeitos que assumiram em 1º de janeiro e a força que a oposição terá nos Legislativos. Além disso, começarão a ganhar forma as novas gestões do presidentes dos sete Legislativos da região.

A partir de agora, o eleitor tem um papel essencial: acompanhar o desempenho dos parlamentares e colocar em prática a máxima de que cidadania não se faz somente de quatro em quatro anos. A fiscalização do trabalho de cada um dos vereadores terá que ocorrer de forma constante.