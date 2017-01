Criminosas para lá de inusitadas estão fazendo o terror em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Tratam-se de três senhoras que pegam vasos de planta, em plena luz do dia, em frente à Cervejaria Sátira. Após roubarem as plantas, elas as colocam dentro do porta-malas de um carro e vão embora sem deixar pistas.

A cervejaria promete dar chopes de recompensa a quem encontrar as ladras.

Confira: