Ao avisar que viu um rato enquanto comia em um restaurante na cidade de Folsom, na Califórnia, EUA, uma mulher acabou sendo recompensada.

O restaurante deu um desconto do equivalente a R$ 98 à mulher e, após ela publicar a foto do recibo em seu Facebook, a história viralizou. O curioso é que a conta vem com um adendo: “Por ter visto um rato”.

Kevin Fat, gerente do local, revelou que não é uma prática comum do estabelecimento e que a conta foi feita na hora por um funcionário.