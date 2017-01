Mirella Santos revela que não irá participar do Carnaval carioca este ano

Este ano o Carnaval carioca perderá uma de suas mais amadas rainhas de bateria: Mirella Santos.

A loira, em entrevista à revista “Marie Claire”, explicou sua decisão de não participar da festa. “Estou morando em São Paulo e no Carnaval gosto realmente de ficar junto com a comunidade. Uns quatro meses antes da data, você tem que ficar com eles e aí eu teria que ir pro Rio. Só que hoje eu tenho uma filha, preciso pensar em toda a estrutura pra poder ir”, disse.

“Não iria deixar ela aqui. Não compensa esse desgaste e ainda tem desgaste da criança”, continuou em referência à Valentina, fruto de seu casamento com Wellington Muniz, o Ceará.

No entanto, para a felicidade de seus fãs, Mirella não descarta voltar aos desfiles daqui alguns anos. “Quando eu puder ficar no Rio, ter essa disposição, aí eu penso em voltar. Quem sabe no ano que vem. Mas depois que eu engravidei da Valentina, minha prioridade é minha família”, finalizou.