Marcos Paulo Ribeiro de Morais, o Marcão do Povo, apresentador do “Balanço Geral”, de Brasília, entrou com uma ação contra a Record.

Isso porque, seu contrato que iria até 2019, foi previamente quebrado após ele chamar ao vivo a cantora Ludmilla de “Macaca”.

O apresentador pede uma multa de R$ 10 milhões, já que ele mesmo não assinou a demissão. Como informa o colunista Ricardo Feltrim.