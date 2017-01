SBT planeja transmitir remake mexicano de O Bem-Amado da TV Globo

Parceiro da Televisa, o SBT está bastante interessado em transmitir o sucesso “Las Estrellas”, baseado no livro de Dias Gomes, “Odorico, o Bem-Amado e os Mistérios do Amor e da Morte”.

Para quem não se lembra, a obra deu origem à novela global “O Bem-Amado), de 1973. Desse modo, o SBT poderá fazer um remake da superprodução da TV Globo.

De acordo com o jornalista José Armando Vanucci, o folhetim já tem 60 atores e estreou no México na última segunda-feira (23). Acredita-se que o SBT irá transmiti-la já no segundo semestre de 2017.