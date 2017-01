Amigo de Jorge, da dupla com Matheus, nega affair entre o cantor e a BBB Vivian

Pouco antes de entrar na casa do “Big Brother Brasil 17”, Vivian afirmou que viveu um curto affair com Jorge, da dupla sertaneja com Matheus. No entanto, em entrevista ao jornal “O Globo”, um amigo do cantor afirmou que não é verdade.

“Sou muito próxima de Jorge e ele é uma pessoa muito certinha e é apaixonado por Ina Freitas, esposa dele. Eles estão juntos há quase dez anos e ela o acompanha quase sempre. Eles acabaram de ter um filhinho. Com certeza alguém espalhou este boato para chamar atenção”, revelou.

Além disso, o amigo afirma que as fotos ao lado da garota não passam de uma imagem de fã com ídolo. “Se fosse por isso iriam falar que também sou affair dele, pois tenho um monte de fotos com ele nas minhas redes sociais e com outros cantores famosos também. Isso é coisa de fã. Jorge faz bastante questão de ser simpático e tirar fotos com todos os amigos e fãs, mas ele é bastante reservado na sua vida social. Para se ter uma ideia, ele não usa whatsapp e pouquíssimas pessoas além da família tem o número pessoal de telefone dele”, finalizou.