Tatuagem de participante do BBB 17 se torna piada nas redes sociais

O “Big Brother Brasil 17” mal começou e o público já encontrou um participante para tiraram sarro: Ilmar.

O rapaz tem chamado atenção por conta de uma tatuagem bastante misteriosa em suas costas. O mistério se dá pela dificuldade em se distinguir do que se trata.

No entanto, quando foi dado zoom no desenho perceberam que é um desenho do rosto de Che Guevara, um dos líderes da revolução cubana. As redes sociais, todavia, não perdoaram e Ilmar se tornou motivo de piada.