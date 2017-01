Ed Sheeran revela que estará de volta ao Brasil ainda em 2017

Os fãs de Ed Sheeran podem se animar. O cantor anunciou, nesta quinta-feira (26), que voltará ao Brasil ainda este ano.

Isso porque, o ruivinho estará em turnê pela América Latina com seu mais novo álbum, “Multiply”, e, para a felicidade de seus fãs, a MTV divulgou as datas de suas apresentações. No Brasil, ele passará por Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

As datas são:

Maio

Seg 15 – Chile, Santiago, Movistar Arena

Sáb 20 – Argentina, Buenos Aires, Estádio Unico De La Plata

Ter 23 – Brasil, Curitiba, Pedreira Paulo Leminsky

Qui 25 – Brasil, Rio de Janeiro, Rio Arena

Dom 28 – Brasil, São Paulo, Allianz Parque

Ter 30 – Brasil, Belo Horizonte, Esplanada Do Mineirão

Junho

Sex 2 – Colômbia, Bogotá, Parque Simon Bolivar

Dom 4 – Porto Rico, San Juan, Coliseu De Porto Rico

Ter 6 – Costa Rica, San Jose, Anfiteatro Parque Viva

Sáb 10 – México, Cidade do México, Palacio De Los Deportes

Seg 12 – México, Guadalajara, Arena VFG

Qua 14 – México, Monterrey, Auditorio Citibanamex