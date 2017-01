Putin e Trump podem conversar por telefone neste sábado, diz Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderá conversar por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, neste sábado, segundo o Kremlin, no que seria o primeiro diálogo entre os dois líderes desde que Trump tomou posse, há uma semana.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com agências de notícias russas.

Os presidentes tiveram uma conversa telefônica logo após a vitória de Trump na eleição presidencial dos EUA, em novembro. Na ocasião, eles prometeram trabalhar juntos em busca de soluções para questões como a do terrorismo internacional e extremismo.

Na semana passada, Peskov declarou que um encontro entre Putin e Trump “não acontecerá nas próximas semanas”, mas disse esperar que uma reunião ocorra “nos próximos meses”.

Nesta sexta-feira, Trump tem encontro previsto com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. Fonte: Dow Jones Newswires.