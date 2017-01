Mulher denuncia própria traição ao mandar fotos sensuais para namorado

Ao tentar seduzir o namorado com mensagens sensuais enquanto estava fora da cidade, uma mulher acabou revelando uma traição.

A jovem deveria estar sozinha em uma viagem à trabalho, no entanto, ao mandar fotos com e sem roupa para o amado, deu dicas de que, talvez, sozinha ela não estivesse.

Assim que recebeu as fotos, o rapaz notou uma mala estranha atrás dela e, irritado ao notar que ela estava o traindo, já respondeu: “Todas as suas coisas estarão esperando por você no saco de lixo quando você voltar”.