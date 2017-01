Famosa por seu canal no Youtube, Careca TV, Lorena Reginato está curada do câncer

Sucesso no Youtube, Lorena Reginato, dona do canal Careca TV, não tem uma vida nada fácil para uma menina de 12 anos. No entanto, sua sorte parece estar mudando.

Nesta quinta-feira (26), a moradora de Jaú, interior de São Paulo, que lutava contra um câncer, publicou em sua página um texto em que, para a felicidade de seus fãs, informa: “Estou curada!”.

“Foram quase 2 anos difíceis, perdi muitas veias e muitos amigos, mas ganhei também ganhei amizades que nunca serão desfeitas ganhei uma nova vida… Mais hoje eu posso dizer: EU ESTOU CURADAAAA.

Agradeço á todos os médicos, á vocês que me ajudaram dando mensagens de apoio ou orando e a Deus claro!”, escreveu a jovem.