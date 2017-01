Orosco apaga perfil no Facebook e pode ser expulso do PMDB

Alvo de centenas de críticas desde que foi acusado de agredir a esposa, Vanessa Damo (PMDB), o secretário de Obras de Mauá, Júnior Orosco, apagou seu perfil no Facebook. Presidente do PMDB de Mauá, Orosco pretendia ser candidato a deputado estadual em 2018 mas pode ter de adiar os planos. Nos próximos dias, a comissão de ética do PMDB vai analisar o caso e há chances reais de que ele seja expulso da legenda.

Na corda bamba

Os planos eleitorais de Orosco incluíam a divulgação maciça da sua imagem pela cidade, para que ele passasse a ser conhecido. Outdoors com seu rosto foram instalados em pontos estratégicos, convidando que pessoas se filiem ao PMDB de Mauá. Em um desses outdoors, no final da avenida Portugal, a palavra “covarde” foi escrita em cima da foto do secretário de Obras.

Silêncio

Até agora, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) não falou sobre o caso, mas a tendência é que Orosco seja exonerado (ou peça demissão) do cargo. A avaliação é que ele não tem mais nenhuma condição de seguir na função.

Concurso

O prefeito de Mauá prorrogou por mais dois anos a validade do concurso público nº 02/2014. Desta forma, a Prefeitura continuará os chamamentos dos aprovados. As convocações começam nesta sexta-feira (27), para início imediato em 58 vagas, entre professores, auxiliares de desenvolvimento infantil e merendeiras.

Frota

O prefeito Paulo Serra (PSDB) promete anunciar nesta sexta-feira medidas de economia relativas à frota oficial. O tucano comentou recentemente que pretendia reduzir a utilização dos veículos. Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) determinou que não fossem mais usados carros oficiais.

Habitação

Na manhã desta sexta-feira, Paulinho Serra e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Santo André, Fernando Marangoni, entregarão as chaves de 96 unidades habitacionais do Conjunto Catiguá, no Parque Erasmo.