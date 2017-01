São Caetano retoma programa de visita a bairros no mês que vem

A prefeitura de São Caetano vai retomar no mês que vem o programa “Bairro a Bairro”, que pretende percorrer cada uma das regiões da cidade para ouvir demandas da população. A iniciativa, que já funcionou nas outras gestões de Auricchio, é inspirada no antigo “Governo Itinerante” do governo Luiz Tortorello.

O objetivo da administração municipal é que cada um dos 15 bairros da cidade sejam visitados por equipes da Prefeitura até o final do ano. Integrantes de diversas secretarias vão ouvir reclamações e encaminhar a solução de demandas.

“A gente quer se aproximar do morador, até porque você possa ouvir quais são as principais demandas e oferecer pra ele algumas respostas que a gente já tem em mãos. Mas a gente sabe que fundamentalmente a demanda é da área social e infelizmente da área do emprego, que a gente pouco pode estar fazendo”, explica o prefeito Auricchio.

Uma comissão será formada nos próximos dias para definir o cronograma de funcionamento do Bairro a Bairro. O primeiro bairro a ser contemplado não foi escolhido ainda, mas a previsão é que a inciativa tenha início no primeiro final de semana de fevereiro.

Educação

Durante o lançamento do programa, na tarde desta quinta-feira, o prefeito José Auricchio (PSDB) comentou a votação ocorrida na Câmara pela manhã, que permitiu o funcionamento de postos de gasolina próximos a escolas. A aprovação da proposta vai viabilizar o funcionamento de uma nova escola municipal.

“O projeto é de interesse público. Reitero meu agradecimento à Câmara, de permitir que a gente tivesse o diálogo e desfazer ruídos que existiam”, afirmou Auricchio. “Vou mandar agora o projeto pedindo autorização para abertura da escola e em fevereiro se Deus quiser São Caetano ganha uma nova escola”.