Com comparações entre as gestões dos ex-prefeitos William Dib (sem partido) e Luiz Marinho (PT), o atual chefe do Paço de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (26), que herdou restos a pagar de R$ 196 milhões, R$ 53 milhões a mais do que o apresentado no final da gestão de Marinho. Além disso, o tucano afirmou que seu antecessor não deixou a licitação para a compra de uniformes escolares.

Segundo os números apresentados pelo secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, em 31 de dezembro do ano passado foi anunciado restos a pagar de R$ 143 milhões, porém foi descoberto um montante de dívidas que chegou a R$ 53 milhões, elevando o valor para R$ 196 milhões. “Ainda pode ser maior, pois tem cobradores que não apareceram”, disse Morando.

Realizando uma comparação, a gestão Dib (2005-2008) deixou para Marinho R$ 78 milhões de restos a pagar, mas com um caixa de R$ 84 milhões para saudar a dívida. Levando em conta os contratos cancelados, houve um superávit de R$ 14 milhões. A gestão do petista deixou R$ 2 milhões em caixa para o pagamento deste montante.

Segundo Morando, foram detectadas contas de luz do ano de 2011 que não foram pagas. Em relação à conta de água, a Prefeitura não paga a Sabesp desde 2009 (dívida de R$ 121 milhões). Outra comparação feita por Gavinelli foi em torno do orçamento estimado no primeiro ano de gestão em comparação ao arrecadado no ano anterior. A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2009 estimava um valor 14% maior do que o arrecadado em 2008. Em relação a peça orçamentária de 2017, ela está 44,2% maior do que a arrecadação do ano passado. “É um valor superestimado”, disse o secretário.

Orlando Morando revelou que o município não pode mais realizar empréstimos junto a Caixa. “Tem um complicador. O endividamento foi aumentado e não podemos mais pegar empréstimos com a Caixa. Podemos pegar com outras instituições financeiras, mas não com a Caixa. Tudo que eles pegaram com uma dívida consolidada de R$ 289 milhões e entregaram com R$ 1,2 bilhões”, disse o prefeito. A dívida ativa passou de R$ 1,5 bilhão para R$ 4 bilhões.

Consequências

O prefeito são-bernardense revelou que a dívida do município vai acarretar na demora na entrega de algumas obras. Sem especificar e sem dar nenhuma data, o tucano afirmou que não poderá fazer novos investimentos enquanto a situação não for sanada. Mesmo assim, garantiu que os serviços básicos não serão totalmente afetados.

Em relação a merenda escolar, um cardápio reforçado será apresentado aos alunos na volta as aulas, porém não como o planejado por Morando. Em relação aos uniformes escolares, não foi feita uma licitação no ano passado, assim não terá a entrega dos kits no inicio das aulas.