Incêndios arrasam florestas e já mataram pelo menos 10 no Chile

Mil casas do povoado de Santa Olga foram queimadas por um dos incêndios florestais que atingem o centro-sul do Chile e consumiram 160 mil hectares. Pelo menos dez mortes causadas pela crise já foram confirmadas.

“É uma situação de extrema gravidade, de horror”, afirmou o prefeito Carlos Valenzuela, de Constitución, cidade balneário vizinha ao povoado de Santa Olga, 360 quilômetros ao sul de Santiago. “Tudo se queimou”, relatou.

Uma pessoa foi encontrada queimada entre os escombros, disseram o prefeito e o comandante do corpo de bombeiros, Cristián González. Já 140 quilômetros mais ao sul foi localizado outro corpo queimado no interior de uma casa destruída pelas chamas, disse a governadora de Concepción, Andrea Muñoz. No meio da tarde morreu outro bombeiro quando virou o caminhão que ele dirigia para combater o fogo, informou a corporação.

Os 6 mil habitantes de Santa Olga abandonaram parte do povoado antes de que o fogo consumisse todas as casas, a escola infantil, o posto policial e o correio. Dos dez mortos pelo fogo, três baixas ocorreram nesta quinta-feira.

Os incêndios florestais são os piores da história do Chile. As altas temperaturas, que se aproximam dos 40 graus Celsius, o ar seco, as rajadas de vento e uma prolongada seca favorecem a propagação do fogo. O incêndio começou em meados de novembro em Pumanque, 215 quilômetros a sudeste de Santiago, e em poucos dias chegou a povoados e às portas de cidades costeiras como Constitución e Concepción, 500 quilômetros a sudoeste da capital chilena.

A Corporação Chilena de Madeira estimou em 40 mil hectares a superfície de florestas danificadas. A Associação Vinhos de Chile informou que, das 141 mil hectares de videiras plantadas no país, foram queimadas 44.

A presidente chilena, Michelle Bachelet, afirmou que aceitou o oferecimento russo de um avião Ilyushin II-76, capaz de lançar 40 mil litros d’água de uma vez contra o fogo. Trinta bombeiros colombianos chegaram nesta quinta-feira à área afetada para ajudar no combate às chamas. Na sexta-feira deve chegar uma brigada de resgate mexicana. Fonte: Associated Press.