Barcelona goleia a Real Sociedad e avança às semifinais da Copa do Rei

O Barcelona avançou com tranquilidade às semifinais da Copa do Rei, nesta quinta-feira, ao golear a Real Sociedad por 5 a 2, no Camp Nou. Depois de ter já vencido por 1 a 0 o duelo de ida das quartas de final, fora de casa, na semana passada, a equipe catalã apenas confirmou o seu favoritismo para seguir em frente na segunda mais importante competição do futebol espanhol.

O Barça se tornou, por sinal, o último clube a assegurar classificação à semifinais. Antes dele, Atlético de Madrid, Celta e Alavés também garantiram vaga nesta semana. Entre eles, o Celta eliminou ninguém menos do que o poderoso Real Madrid, superado em casa por 2 a 1 no jogo de ida, antes de não passar de um 2 a 2 na última quarta-feira, em Vigo.

O sorteio que determinará os confrontos das semifinais, marcadas para acontecer nos dias 1º e 8 de fevereiro, será realizado nesta sexta-feira. Essa foi, por sinal, a décima vez nos últimos 11 anos que o Barça avançou para este estágio da Copa do Rei, que o time jogará também pela sétima temporada consecutiva.

No confronto desta quinta, Denis Suárez abriu o placar para o time catalão aos 17 minutos do primeiro tempo. Após receber de Messi, Luis Suárez deu belo passe para o meio-campista, livre na área, chutar cruzado para fazer 1 a 0.

Depois disso, o clima ficou mais tenso dentro de campo entre as duas equipes, com Neymar chegando a receber um cartão amarelo após se estranhar com Carlos Vela, que irritou o brasileiro ao fazer uma falta mais dura sobre o atacante, no final da etapa inicial.

Já no começo do segundo tempo foi a vez de Luis Suárez mostrar fúria com a marcação dura do time visitante e dar uma cotovelada na barriga de Yuri Berchiche. Por causa da reação intempestiva, o astro uruguaio também foi punido com o cartão amarelo.

Pouco depois, porém, o Barça chegou ao segundo gol. Neymar invadiu a área pela esquerda em velocidade e foi derrubado por Iñigo Martínez. O árbitro assinalou o pênalti, que Messi cobrou para abrir 2 a 0 no placar, aos 10 minutos.

Já muito perto da eliminação neste momento, a Real Sociedad foi para o tudo ou nada e conseguiu descontar aos 17 minutos, com Juanmi, mas mal teve tempo para comemorar, pois Luis Suárez voltou a ampliar para o time da casa aos 18, quando recebeu ótimo passe de Messi e finalizou para as redes.

Relaxado com a ótima vantagem para se classificar, o Barça voltaria a sofrer um gol aos 28 minutos, quando o brasileiro Willian José completou de cabeça entre os marcadores um cruzamento de Elustondo.

E o festival de bolas na rede na etapa final parecia não ter fim, pois o Barça marcou mais duas vezes para assegurar o seu triunfo por goleada. Primeiro com Arda Turan, que concluiu com sucesso um cruzamento de Aleix Vidal que não foi alcançado por Luis Suárez, aos 35 minutos. Em seguida, já aos 37, Messi voltou a exibir a sua alta categoria ao dar mais uma bela assistência, desta vez para Denis Suárez, que driblou o goleiro Rulli e tocou para o gol vazio.

Depois deste triunfo expressivo, o Barça voltará a campo no domingo, quando enfrentará o Betis, em Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, a Real Sociedad jogará fora de casa contra o líder Real Madrid, dois pontos à frente do time de Messi, o terceiro colocado. O Sevilla, a um ponto da equipe merengue, é o vice-líder.