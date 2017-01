Imposto sobre importações do México poderia pagar muro na fronteira, dizem EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer pagar o muro que pretende construir na fronteira com o México com um imposto de 20% sobre importações do país vizinho. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, informou que Trump discutiu a ideia com líderes no Congresso e deseja incluir a medida em um pacote abrangente de reforma tributária no país.

Spicer falou a repórteres a bordo do avião Air Force One, enquanto Trump voltava de um evento do Partido Republicano na Filadélfia. O porta-voz disse que uma taxa sobre as importações do México geraria US$ 10 bilhões ao ano e “facilmente pagaria o muro”.

O porta-voz disse que continua o diálogo com os congressistas para garantir que o plano seja “feito corretamente”. Ele disse, porém, que a iniciativa “claramente garante financiamento” para a obra. Fonte: Associated Press.