Via Varejo abre 50 vagas para pessoas com deficiência

A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, oferece oportunidade para 50 vagas de emprego para pessoas com deficiência no ABC. São diversas oportunidades nas áreas operacionais e administrativas nas cidades de São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

A empresa oferece salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), convênios médico e odontológico, além de descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Para se candidatar, os interessados devem se cadastrar no site www.viavarejo.com.br/rh.