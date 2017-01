O Conselho de Curadores da Fundação do ABC definiu nesta quinta-feira (26/01) a nova presidência da entidade para o mandato 2017. A médica proctologista e gastroenterologista, Maria Bernadette Zambotto Vianna, e o médico e artista plástico, Wagner Shiguenobu Kuroiwa, foram eleitos por unanimidade para os cargos de presidente e vice, respectivamente. As indicações são do prefeito de Santo André, Paulo Serra. A cerimônia de posse será dia 2 de fevereiro, às 19h, na Faculdade de Medicina.

Formada pela Universidade de Santo Amaro (Unisa), Maria Bernadette é médica proctologista, gastroenterologista, colonoscopista, cirurgiã geral e do trauma, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e pós-graduação em Gestão Hospitalar. No âmbito administrativo, foi diretora geral do Hospital Municipal de Paulínia (SP), coordenadora médica e médica intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Bernardo, respondeu pela criação, implantação e coordenação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital Municipal de Santo André, entre outras atribuições.

Wagner Kuroiwa é médico formado pela Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo (Univesp), com especialização em Saúde Pública e em Direito Sanitário pela Universidade de São Paulo. Como artista plástico, acumula considerável produção e prêmios, como no Salão Bunkyo de Artes Plásticas, em 1997 e 1998, e menção honrosa do Open Studio da União Cultural Brasil Estados Unidos, em 1999. Atuou atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, diretor do Grupo de Vigilância Sanitária Regional do Grande ABC da Secretaria de Estado da Saúde e diretor da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Na Prefeitura de São Bernardo, foi diretor do Departamento de Vigilância à Saúde entre 2001 e 2008 e, atualmente, assumiu a Diretoria do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias.

Dentro da gestão tripartite que rege a Fundação do ABC, as prefeituras instituidoras – Santo André, São Bernardo e São Caetano – se revezam na administração da entidade a cada dois anos. Maria Bernadette Vianna foi indicada por Santo André e substitui a assistente social de formação, sanitarista e especialista em gestão pública, Maria Aparecida Batistel Damaia. Wagner Kuroiwa assume o lugar do engenheiro Mauricio Mindrisz.