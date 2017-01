Trump diz que ele e o presidente do México concordaram em cancelar reunião

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso em um evento do Partido Republicano na Filadélfia, e afirmou que concordou, em conjunto com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, em cancelar a reunião entre os dois líderes, que seria realizada na próxima terça-feira, 31 de janeiro. A decisão foi tomada após Trump assinar um decreto, na tarde de ontem, que ordena a construção de um muro na fronteira entre os dois países.

Em seu discurso, Trump afirmou que, além da construção do muro, determinou a retirada imediata de “criminosos ilegais” do território americano. “Segurança nas fronteiras é um problema sério. A hora da justiça para os americanos chegou”, disse.

Segundo o republicano, “o povo americano não irá pagar pelo muro”. A ideia de Trump é atuar, junto com o Congresso, para a aprovação do “ajuste de fronteira”, fazendo com que o México pague pelo muro, utilizando o déficit comercial dos EUA com o país vizinho. Mais cedo, em seu Twitter, Trump disse que “os EUA têm um déficit comercial de US$ 60 bilhões com o México”.

Além disso, o presidente dos EUA também criticou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), dizendo que a parceria “tem sido um péssimo negócio para os EUA desde sua concepção”.