Damasceno (Emilio Orciollo Netto) é bem atrapalhado, mas o detetive consegue descobrir preciosas informações sobre César (Rafael Cardoso). Ao lado de Mieko (Miwa Yanagizawa), o homem se encontra com o ex-chefe do vilão. O executivo se recorda do mau caráter e diz: “Não dá pra esquecer. César não vale nada!” e continua a xingar o ex-namorado de Alice (Giovanna Antonelli) de bandido, manipulador e vigarista. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (26/01).