Rodrigo Faro homenageia donas de casa após dia de faxina: ‘É gostoso!’

Após passar férias com a família em Angra dos Reis, o apresentador Rodrigo Faro passou por um dia inusitado: como sua esposa voltou com as filhas um dia antes, fez a faxina de casa sozinho.

“Fiquei aqui, pra fechar a casa e deixar tudo bonitinho. Acordei e tinha essa bela louça do café da manhã de todo mundo. A gente faz o quê? Lava! Uma das funções do marido é ajudar, também: lavar louça, limpar chão, fazer o que for preciso pra ajudar. É o que eu tô fazendo. E é gostoso!”, comentou em bom humor.

Em seguida, fez outro vídeo, desta vez ao lado de um balde, passando um pano no chão com um rodo. Ele não revelou quem fez a gravação.

Ao final do trabalho, Faro ainda aproveitou para fazer uma homenagem: “Nesse dia que acabou sendo ‘sem querer’, pude ver o quanto esse trabalho de dona de casa, e dono de casa, é importante e merece ser valorizado. Parabéns a todas as mulheres e todos os homens que cuidam das suas casas. É um trabalho difícil, complicado, de muito valor. Parabéns às donas de casa e aos donos de casa. Agora vou descansar!”.